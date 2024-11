Chateação e permanência: Leila Pereira esclarece relação atual com Dudu

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, esclareceu a atual relação com Dudu após o atacante quase deixar o Verdão rumo ao Cruzeiro no meio do ano, deixando um ruído entre as partes na ocasião.

O que aconteceu

Na época, Leila havia dito que 'pelo Palmeiras , o Dudu está vendido'. Dias depois, o atacante voltou atrás na decisão e o negócio com o Cruzeiro caiu.

Leila afirma que chegou a ficar chateada com Dudu na ocasião, mas que hoje superaram o imbróglio. Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, a presidente diz que conta com o ídolo alviverde para 2025.