Santos abre conversas para renovar contrato do meia Otero

O Santos iniciou conversas com intuito de renovar o contrato do meia venezuelano Rómulo Otero, um dos destaques da equipe nesta Série B.

O contrato do jogador de 32 anos vai até o final deste ano, mas o Peixe tem interesse em permanecer com o atleta para a temporada de 2025. A decisão final, no entanto, deverá ficar para o próximo treinador que assumir o clube, apesar de já contar com o aval da diretoria alvinegra.

Após a conquista da Série B, Otero manifestou o desejo de seguir no Santos. Em 2024, ele disputou 50 partidas, marcou oito gols e deu seis assistências. O venezuelano chegou sob certa desconfiança, mas com o tempo foi caindo nas graças da torcida.