São Paulo vê Porto 'facilitar' e negocia com Wendell; Cruzeiro também quer

O São Paulo tem negociações em andamento para buscar a contratação do lateral-esquerdo Wendell, que deve deixar o Porto em 2025.

Nas tratativas, o time português sinalizou que Wendell não está nos planos do clube e a tendência é que não dificulte uma saída. No entanto, ainda aguarda uma oferta oficial do Tricolor. O lateral de 31 anos tem vínculo com o Dragão até o meio do ano, e em janeiro já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Além do São Paulo, o Cruzeiro também demonstrou interesse no jogador e já abriu conversas. A Raposa, no entanto, só deve avançar na questão após a final da Copa Sul-Americana. Neste momento, as opções para o setor são Marlon e o jovem Kaiki.