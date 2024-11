Pós-Edu Gaspar: Arsenal faz consulta, mas Thiago Scuro segue no Monaco

Thiago Scuro, ex-diretor de RB Bragantino, Cruzeiro e atual diretor-geral do Monaco, entrou no radar do Arsenal para substituir Edu Gaspar, que deixou o clube para ser o principal braço direito do empresário grego Evangelos Marinakis.

O clube inglês fez contato na última semana com Scuro para consultar a sua atual situação no time francês e se existia o interesse em rumar para os Gunners. O dirigente, porém, optou por não avançar nas conversas por entender que esse não era o momento de deixar o Monaco.

O diretor esportivo deixou o RB Bragantino no fim de junho para trabalhar no futebol europeu. Ele estava no Massa Bruta há seis anos.