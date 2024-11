Santos avalia Pedro Caixinha para substituir Carille em 2025

Com acesso garantido e ainda sem definição sobre a permanência de Fábio Carille, o Santos avalia o nome do técnico Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino, para assumir o comando da equipe em 2025.

O português, que está livre no mercado, tem o perfil bem avaliado nos bastidores da diretoria do Peixe, que ainda espera o término da Série B para tomar uma decisão sobre o treinador da próxima temporada.

A opção 'A' da diretoria santista era Jorge Sampaoli, que comandou o clube em 2019. O treinador argentino, no entanto, acertou com o Rennes, da França, fazendo com o que o Peixe buscasse novas opções.