São Paulo: Rafinha quer seguir atuando em 2025 e deve discutir renovação

Com contrato até o final do ano com o São Paulo, o lateral-direito Rafinha tem o desejo de seguir atuando em 2025 e descarta, no momento, uma aposentadoria.

O jogador de 39 anos tem recebido nas últimas semanas diversos convites para exercer a função de auxiliar técnico em equipes do Brasil e do exterior, inclusive do Al-Hilal, de Jorge Jesus. A intenção do jogador, no entanto, é de atuar por pelo menos mais uma temporada.

As conversas sobre a renovação com o São Paulo ainda não se iniciaram, mas por conta da boa relação entre as partes, devem ocorrer de maneira natural e em breve.