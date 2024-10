Lyon negocia com Vasco a contratação do atacante Rayan

O Lyon, da França, tem negociações em andamento para contratar o jovem atacante Rayan, do Vasco.

O interesse do time francês é antigo, e as equipes já conversam há algum tempo. O clube, que tem John Textor como dono, já sinalizou uma oferta, mas o negócio ainda está longe de ter um desfecho. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.

De olho no orçamento, o Vasco vê a necessidade de negociar atletas do elenco, e Rayan é considerado um ativo que gera expectativa por um retorno financeiro. Caso a proposta for considera boa, a diretoria cruzmaltina não se oporia a uma transferência. A multa rescisória para o exterior é de 80 milhões de euros (R$ 498 milhões).