Árbitro de Fluminense x SPFC tem suspensão ampliada pelo STJD

O plenário do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ampliou nesta quinta-feira (24) de 15 para 30 dias a suspensão do árbitro Paulo Cesar Zanovelli, que cometeu um erro na partida entre Fluminense e São Paulo, no Maracanã, no dia 1º de setembro.

No lance do primeiro gol do time carioca, o árbitro deixou de marcar um toque de mão do zagueiro Thiago Silva, mesmo alertado pelo VAR.

Na primeira instância, foi reconhecido o "erro de procedimento" e o árbitro foi condenado a 15 dias de suspensão. Zanovelli recorreu e São Paulo recorreu novamente.