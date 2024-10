De saída da China, Oscar mantém prioridade de jogar nos Estados Unidos

Perto de deixar o Shanghai Port, da China, com quem tem contrato apenas até o fim de 2024, Oscar continua trabalhando com a prioridade de abraçar um desafio no futebol dos Estados Unidos a partir de 2025.

Apesar de algumas sondagens do Brasil e também da Europa, além da tentativa (sem sucesso) dos chineses de conseguir uma renovação contratual, o experiente meia-atacante vê mais vantagens na MLS (Major League Soccer).

Como não tem pressa para definir o futuro, o jogador de 33 anos nem sequer abriu negociações concretas com clubes norte-americanos. Há, sim, consultas. Prefere, no entanto, dar o próximo passo na carreira com muita calma, sem dar preferência para o lado financeiro.