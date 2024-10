CPI das Apostas: investigado diz ter provas no Whatsapp e medo da morte

Bruno Andrade: Por que você aceitou falar somente agora com a CPI? E, diretamente, qual é o seu grande temor? Tem sofrido ameaças?.

William Rogatto: Eu vou tentar detalhar bastante algumas coisinhas, porque às vezes as pessoas não sabem interpretar um texto. Infelizmente, muitas pessoas aí que a gente vê na internet... É um baixo grau de escolaridade de não conseguir interpretar um texto ou uma fala. Então, a questão de medo é porque eu sei o que acontece. Em certas situações aonde eu já tive envolvido, e algumas, não. Quando você coloca e expõe uma situação que, hoje... olha como tomou uma proporção gigantesca, porque todo mundo agora quer saber se realmente isso é ou não é. Só que as pessoas não sabem nem direcionar. Por que que eu fui parar na CPI? Bem simples e objetivo: a Polícia Federal, junto com a CPI, me convocou. Eu tenho três mandados de prisão. Pô, será que a Federal não sabe que eu tenho, eles não têm as provas sobre o que eu já fiz ou não fiz? Você acha que existe um mandado de prisão para uma pessoa que eles não sabem que tem alguma coisa?

A única coisa que eu fiz foi.. Olha, eu quero uma mudança de vida. Eu quero, hoje, recomeçar uma vida, porque eu acho que todo mundo tem direito de errar. Eu não fiz mal a ninguém, não matei ninguém, não sou traficante. Eu simplesmente fui uma peça do sistema. Ponto. E eu, hoje, quero viver uma vida normal, cara. E, aí, as pessoas começam a pegar tudo isso e vira esse "auê" que está virando, esquecem que a gente tem uma família, esquecem que eu também sou um ser humano. E, poxa, as pessoas que estão lá em cima: "Pô, ele estava no sistema. Ele conhece". As pessoas que já trabalharam e me conhecem, eu tenho certeza que, hoje, ou estão com medo, ou estão bolando alguma coisa para me calar.

BA: Você é investigado, é acusado, tem prisão preventiva decretada no Brasil. Você acha mesmo que não tem que pagar por esses eventuais crimes que cometeu?

WR: Não, na verdade não é pagar pelos crimes. Vamos lá. Eu acho que todo mundo que erra tem sim que pagar pelo crime. Ok? Mas eu acho que todo mundo tem uma preparação antes também. E eu acho que quando... Se eu já resolvi falar, é porque eu já quero uma mudança. Pagar pelo crime aí já é uma coisa com a Justiça. Entende? Eu acho que todo mundo tem que pagar pelo seu erro. Mas eu acho que, no momento, eu não fui preparado, ainda, para pagar isso. Eu usei de artifícios a meu favor para hoje estar aqui falando com você e montando, sim, uma defesa junto ao meu advogado, para que eu possa pagar uma pena menor. Para que eu possa, realmente, contribuir com algumas situações. Cara, família nenhuma quer ver seu filho preso, quer ver seu filho envolvido... Ainda mais na minha família, que, poxa... Meu pai e minha mãe indo para 60 anos de idade, nunca tiveram um problema com nada. E você imagina... é algo familiar. Então, tipo, claro que eu vou me preparar para, eventualmente, pagar pelos meus erros. Agora, o que eu não posso concordar, são esses repórteres mal instruídos e mal preparados falando o que bem entendem. O mal do entrevistador ou do jornalista é querer falar o que quer. Entende? Não olham as consequências que vai ter isso. Exatamente por isso que eu estou aqui para falar com você. Eu queria agora pontuar aquilo que disse o Casagrande. Tá? Quero falar especificamente dele, já que nunca falei dele. Eu queria especificar agora isso.

BA: Antes de falar do Casagrande, e obviamente que eu vou te dar o direito de resposta, quero me aprofundar na repercussão que teve sua participação na CPI. Falou bastante de provas em relação a tudo aquilo que você está sendo investigado. Quais são essas provas? Pode compartilhar alguma coisa?

WR: É bem simples: está em segredo de Justiça não é à toa. Entende? É uma transferência, é uma conversa no WhatsApp, são áudios, são vídeos. Entende? São provas ali da eventual... Eu já passei por uma situação na CPI mostrando que, realmente, eu, é... Estou realmente sendo réu confesso, porque não adianta você falar. Então, eu já passei algumas coisas ali na CPI. Falando: "Ó, eu quero me confessar, porque eu quero uma vida nova". Eu não estou aqui para delatar ninguém. Entenda isso. As pessoas estão confundindo isso. Eu não estou aqui para delatar ninguém. Eu estou aqui para mostrar que eu errei. E eu, William Rogatto, quero uma vida nova. Eu quero uma vida nova. Eu quero mudança. Agora, se as pessoas que fazem isso... Aí é problema delas, entende? Eu coloquei algumas coisas em pauta ali, agora é o papel de quem vai investigar. E eu vou colaborar. Eu vou ser apenas um quebra-cabeça para vocês chegarem aonde vocês querem. Tá? Porque esse pessoal já teve envolvimento comigo. Só isso. Entendeu? Alguns diretamente, e alguns trabalharam para mim e nem sabem quem sou eu. Só que eu sempre tive o controle de tudo. Até porque a gente trabalha com pessoas, cara, a gente coloca pessoas, a gente se blinda. Entende? Então, é isso. Eu queria só ver agora se a gente pode, realmente, pontuar essa defesa e deixar um pouquinho de lado o que já foi. Se puder. Eu te agradeço.

BA: Sim, vamos então ao seu direito de resposta em relação ao que disse o Casagrande...

WR: Eu quero direcionar para o Casagrande, tá? Primeiro, ele está falando que está transtornado com a minha falta de vergonha. Transtornado estou eu com um ex-usuário de droga, que é o Casagrande. Um jogador que não tem história nenhuma para nos oferecer, falar que está indignado. Quem é o Casagrande para estar indignado com alguma coisa? Ele falou que eu estava sorrindo na CPI pelo fato de falar que eu compro jogo, que eu sou manipulador. Eu acho que estou sendo acusado e há provas contra mim falando sobre isso. Aí ele fala que eu tenho que ter faculdade para isso, que isso aí é algo...

Deixa eu falar, Casagrande, primeiro que você não entende de futebol. Segundo: brecha de sistema dá entrada para nós. Ok? Então, você está falando para mim que eu acho bonito. Claro que eu vou sorrir. Sabe por que que eu vou sorrir? Porque quem me deixou entrar foram vocês. Vocês criaram a brecha. Você, não. Porque você é insignificante no mundo do futebol. Então, é... As pessoas, os envolvimentos, as empresas de futebol que dão a brecha para a gente entrar. E ele está falando que "eu acho bonito". Eu acho e vou rir de novo, da sua cara, principalmente, Casagrande. Porque você vai viver a sua vida inteira e não vai ganhar 10% do que eu já ganhei de dinheiro. E, se você estiver precisando também, eu te empresto.