Ederson caminha para fim do ciclo no City, mas quer seguir na Europa

O City, inclusive, já tem alguns nomes no radar para substituir o brasileiro, sendo o português Diogo Costa, titular do Porto e da seleção, o alvo prioritário.

No Manchester City desde 2017, Ederson prioriza a permanência no futebol da Europa, sobretudo na Inglaterra, onde ele e a família estão totalmente adaptados e felizes.

Voltar para o Brasil, onde foi revelado pelo São Paulo, está fora de cogitação. A Arábia Saudita é uma possibilidade concreta e encarada com bons olhos, especialmente pela questão financeira.

Hoje com 31 anos, Ederson sonha, sim, encerrar a carreira no Benfica. Foi em Portugal que ganhou destaque internacional. Regressar ao time encarnado, no entanto, é um projeto para o futuro distante.