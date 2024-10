Vitória negocia a compra do volante Luan, emprestado pelo São Paulo

O Vitória abriu conversas para tentar permanecer com o volante Luan, que está emprestado pelo São Paulo até o fim do ano.

O que aconteceu

A intenção do Leão da Barra é comprar o passe do jogador de 25 anos. Após um começo tímido no clube baiano, Luan ganhou espaço e atualmente é titular com o técnico Thiago Carpini. Ele soma 21 jogos como titular desde que chegou ao Vitória, 20 pelo Brasileirão e um pela Copa Nordeste.

O São Paulo ainda não tem uma definição sobre o futuro de Luan. Ele tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2026, mas perdeu espaço no início desta temporada. Tanto a diretoria do Leão como a comissão técnica de Carpini estão muito satisfeitos com o desempenho do atleta.