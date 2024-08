Ex-zagueiro do Corinthians 'comanda' Al Duhail à liderança na Liga do Catar

Ex-zagueiro do Corinthians, Lucas Veríssimo iniciou a temporada 2024/2025 da melhor maneira possível. Liderando a equipe dentro de campo, o defensor tem sido fundamental na disputa do Campeonato do Catar.

Com três jogos até aqui, o Al Duhail, equipe do brasileiro, venceu os três confrontos e sofreram apenas um gol até então.

Contratado em janeiro deste ano, esta é a segunda temporada do zagueiro com as cores do clube catari. Além do Al Duhail, Lucas também já vestiu as cores do Santos, Benfica e Corinthians - este deixou no início do ano.