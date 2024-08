São Paulo faz proposta pelo volante argentino Santiago Colombatto

O São Paulo fez na manhã desta quarta-feira (28) uma proposta pelo volante argentino Santiago Colombatto, que pertence ao León-MEX e está emprestado ao Oviedo, da Espanha.

A oferta do tricolor é por empréstimo de um ano, com opção de compra ao final do vínculo. Segundo apurou a coluna, o time paulista está confiante por um acerto nos bastidores.

Santiago Colombatto, de 27 anos, foi um dos destaques do Oviedo na última temporada e atuou como titular todos os 37 jogos pela equipe na segunda divisão do campeonato espanhol. León e Oviedo pertencem ao mesmo grupo.