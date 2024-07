Palmeiras: Time francês prepara oferta de R$ 72 milhões por Vanderlan

O Rennes, da França, voltou a demonstrar interesse pela contratação do lateral-esquerdo Vanderlan, do Palmeiras.

O time da Ligue 1 já sinalizou que vai intensificar as conversas pelo jogador nos próximos dias, e se prepara para apresentar ao Verdão uma oferta de oito milhões de euros (R$ 48,4 milhões) mais 4 milhões de euros (R$ 24,2 milhões) de bônus caso o atleta cumpra metas.

A contratação de Vanderlan é um desejo do diretor do Rennes, Frederic Massara. O Norwich, da Inglaterra, chegou a fazer uma oferta pela compra do jogador, que foi recusada pelo Palmeiras.