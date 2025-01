Falta de planejamento e de gestão explicam decadência do futebol chinês

"Quando houve aquele boom inicial, foi apenas uma reação local aos interesses de Xi Jinping, que gosta do esporte. Por incrível que pareça, os gastos com aquelas contratações caras não foram planejados, mas uma reação política. Quando o governo central percebeu que havia um enorme rombo nas contas dos clubes, muitos deles de propriedade de empresas estatais ou de províncias, cortou rapidamente os gastos. Foi um duro golpe no movimento. E o negócio nunca evoluiu, porque não foi feito de maneira organizada", afirmou.

Segundo Grafietti, o cenário da China é totalmente diferente dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, países que também investiram massivamente no futebol.

"É diferente, por exemplo, do que ocorreu lá atrás com a MLS, que colheu os frutos tardiamente por conta de um excesso de zelo - e algum boicote da NFL -, ou da Arábia Saudita, que tem um projeto que culmina na Copa de 2034, mas conta com total apoio do governo local. Na China, foi apenas desorganização. Não vejo risco semelhante em outros mercados, nem paralelo com ninguém", acrescentou o economista.

Antes conhecido como Guangzhou Evergrande, por conta da gigante do mercado imobiliário chinês, o time da região sul da China foi um dos mais ativos no mercado internacional no início da década passada, aproveitando um momento de expansão do futebol no país.

Vitorioso técnico no futebol brasileiro, Luiz Felipe Scolari dirigiu o Guangzhou FC entre 2015 e 2017, conquistando três troféus da Superliga Chinesa (2015, 2016, 2017), um da Liga dos Campeões da Ásia (2015), um da Copa da China (2016) e dois da Supercopa da China (2016 e 2017).

Jogadores que se destacaram no futebol brasileiro também vestiram a camisa do Guangzhou FC, como Paulinho, Elkeson, Robinho, Anderson Talisca, Aloísio "Boi Bandido" e Ricardo Goulart.