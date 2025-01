Trump: proibir atleta trans é discriminação e vai na contra-mão do esporte

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, liderada pelo Partido Republicano, aprovou na semana passada um projeto de lei do deputado Greg Steube, da Flórida, que visa proibir a participação de pessoas transgênero em competições esportivas femininas em qualquer escola ou universidade que receba financiamento federal.

O advogado, jornalista e autor dessa coluna Andrei Kampff entende que a medida é "claramente discriminatória e vai na contra-mão do que o esporte tem feito. Preservar equilíbrio esportivo sem violar direitos humanos é um desafio permanente do movimento esportivo. E dentro desse compromisso, o esporte tem avançado na inclusão e não na exclusão de atletas".

Intitulado "Protection of Women and Girls in Sports Act of 2025", o projeto define sexo "com base apenas na biologia reprodutiva e genética no nascimento" e restringe atletas transgênero de participar de esportes "designados para mulheres ou meninas".