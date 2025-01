Corinthians define futuro de Melo, mas decisão pode ser judicializada

O Conselho Deliberativo do Corinthians decide nesta segunda-feira (20) o futuro do presidente do clube Augusto Melo. Os 301 conselheiros do Timão votarão o impeachment do dirigente a partir das 18h (de Brasília), no Parque São Jorge, sede social do alvinegro.

Esta é a terceira data marcada para a discussão do pedido de impeachment. A votação foi inicialmente agendada para 28 de novembro, mas acabou adiada após as autoridades apontarem falta de segurança. A segunda data seria no dia 2 de dezembro, mas uma liminar obtida por Augusto Melo suspendeu a votação.

Para que o impeachment aconteça, é necessária a maioria simples no Conselho Deliberativo, o que resultaria no afastamento imediato de Augusto Melo. Neste caso, o primeiro vice-presidente, Osmar Stabile, assumiria interinamente. O afastamento definitivo do mandatário seria decidido pelos associados do Timão. Atualmente, o Conselho Deliberativo do Corinthians conta com 301 conselheiros, sendo 200 trienais e 101 vitalícios.