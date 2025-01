Dica de férias, o Caso Figo: futebol, polêmica e (um pouco) de direito!

Esse dispositivo espanhol que foi utilizado por Figo para se transferir ao Real Madrid, antes do término contratual. Igualmente, o Real Decreto estabelece que se o jogador, no prazo de um ano da data de extinção do contrato, for contratado por uma outra entidade, esta será responsável subsidiária pelo adimplemento dessa obrigação pecuniária.

Claro que as entidades de prática desportiva fixam o valor da cláusula para não deixar o arbitramento nas mãos do "Leviatã" chamado Estado.

Essa cláusula - conhecida como "buy-out" - ainda é amplamente utilizada e foi aplicada em negociações recentes, como a transferência de Neymar do Barcelona para o PSG, em 2017, pelo valor recorde de 222 milhões de euros. O filme não explora esses detalhes jurídicos a fundo, mas deixa claro que, no esporte, as fronteiras entre o jurídico e o negócio nem sempre são pacíficas, gerando debates até hoje em cortes esportivas e trabalhistas.

O Caso Diarra, com decisão recente do Tribunal europeu questionando regras de trabalho do futebol, também mostram como essas questão ainda são discutidas e importantes.

Mais do que um documentário esportivo

Com uma narrativa linear, didática e envolvente, O Caso Figo vai além do futebol. Ele mistura jornalismo e entretenimento para contar uma história que impacta não só torcedores, mas também aqueles que têm interesse em direito, negócios e a transformação do esporte em uma grande indústria global.