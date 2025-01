STJD bate recorde de processos em 2024: preconceito e manipulação na pauta

"O STJD desde o início do ano teve julgamentos semanais periódicos, o que foi mantido pela nova composição resguardando a integridade das competições. O Tribunal tem uma relevância para o futebol, pois, cumpre seu papel Constitucional de punir as infrações maléficas para o esporte com efeito nacional e impactando em todo o sistema", ressalta o advogado e professor de direito desportivo Paulo Feuz.

"Essencial contarmos com um robusto e efetivo mecanismo de solução de controvérsias desportivas e o nosso sistema de Justiça Desportiva é um pilar no contexto da integridade e na proteção ao esporte", destaca Fernanda Soares, advogada especializada em direito desportivo e colunista do Lei em Campo.

Dentre os artigos mais citados no ano, a conduta contrária à disciplina e ética descrita no artigo 258 foi o mais julgado, seguido do artigo 206, que trata de atraso no início e reinício da partida, e jogada violenta no artigo 254, todos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

1º artigo mais julgado - 258 do CBJD - 434 casos

2º artigo mais julgado - 206 do CBJD - 405 casos

3º artigo mais julgado - 254 do CBJD - 227 casos