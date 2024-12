Prêmio de Thiago Maia representa força do esporte na defesa de quem precisa

É preciso aproveitar o prêmio de Thiago Maia para falar de algo sempre necessário, a força do esporte na proteção de direitos humanos. O prêmio "Fair Play"- recentemente criado pela FIFA valoriza uma essência do esporte: a coletividade e o relacionamento com o próximo.

É verdade que o futebol (como associação esportiva) só se rendeu a direitos humanos depois do escândalo do Fifagate e por pressão externa. Tanto por lá, como por aqui. E que muitas vezes fica escancarado - Copa na Arábia Saudita - que ele tá longe de ser uma prioridade diante de milhões do negócio. Agora, mesmo que forçado um prêmio como o que Thiago Maia recebeu sempre trará essa reflexão sobre o compromisso do esporte com o próximo.

Que bom.