Gesto antirracista em jogos no Brasil é obrigação, mas é preciso ir além

"A FIFA abraçar esse debate e a CBF 'comprar' essa política é essencial. Na minha visão, as duas entidades estão atrasadas, mas fico feliz que tenham tomado uma atitude na luta contra o racismo. Lembrando sempre que estamos falando de algo óbvio e básico. O racismo é um crime inafiançável, uma violação de direitos humanos que destrói a estrutura de uma sociedade democrática", avalia a advogada Mônica Sapucaia, especialista em direitos humanos.

O gesto é uma forma de informar o árbitro que algum jogador está sendo alvo de racismo, levando ao início de um protocolo de três etapas. Em um primeiro momento, a partida será interrompida. Se o abuso continuar, a partida será suspensa, com os jogadores e dirigentes deixando o campo. Caso o incidente não cesse, na terceira etapa, o jogo será abandonado.

"A partida da seleção na Bahia, a cidade mais negra fora da África, marcará o lançamento oficial do protocolo contra atos racistas no futebol brasileiro. (...) Quando entrei para o Conselho da FIFA em março do ano passado, anunciei que a luta contra o racismo seria uma das minhas prioridades na organização. De agora em diante, o gesto será adotado em todas as partidas no nosso país. O racismo é um crime que afeta a alma", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Um dos principais personagens na luta contra o racismo no futebol mundial, o atacante Vini Jr. comemorou a decisão da CBF de adotar o gesto.

"Eu sempre acho que qualquer ajuda é muito bem-vinda. As pessoas pretas sofrem há muito tempo, e tem que chegar o momento em que tudo isso tem que acabar. Então, a FIFA, que é um nome muito forte, junto com a CBF e todos os jogadores, temos essa força para combater. Vamos seguir juntos, firmes e fortes, para que, no futuro próximo, as crianças que estão vindo tenham uma vida melhor", disse o jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

O gesto antirracista foi aprovado por unanimidade no 74º Congresso da FIFA, realizado em Bangkok, na Tailândia, no dia 17 de maio deste ano.