PEC que propõe fim da jornada 6x1 traria impactos para o futebol? Entenda

"Isso porque a PEC, por ora, refere-se a jornada prevista na CLT (lei geral), e a relação de trabalho do atleta profissional encontra-se sob égide da Lei Geral do Esporte e da Lei Pelé (legislações específicas). Nesse contexto, deve se observar a hierarquia e da especialidade das normas jurídicas envolvidas, de acordo com os aspectos do direito desportivo e da hermenêutica jurídica", explica.

Na mesma linha, Rafael Teixeira ramos, advogado trabalhista e desportivo, explica que "na seara Laboral Desportiva não se verifica tanto impacto, uma vez que são pouquíssimos os clubes ou quase nenhum que utilizam as normas da Lei Pelé adicionadas as da CLT que permitem a compensação de jornada e a compensação financeira pare tentar controlar os grandes fluxos de horas que os atletas ficam à disposição dos empregadores desportivos em viagens, concentração, preleção, pré-temporada, etc. O texto normativo da LGE (Lei Geral do Esporte) não colabora, pois contraria o texto da Lei Pelé sobre a compensação financeira dos atletas diante das horas à disposição. Portanto, acredita-se que a maioria dos empregadores desportivos continuarão resolvendo os conflitos sobre horas à disposição na Justiça do Trabalho sem respaldo contratual de compensação de jornada, o que significa ignorar essa nova possibilidade mais intensa que seria aberta pela PEC, caso vire norma constitucional", afirma o advogado Rafael Teixeira Ramos, especialista em direito desportivo e trabalhista.

Importante destacar que pela especificidade da profissão, o atleta celebra com o clube um Contrato Especial de Trabalho desportivo. "A relação de trabalho do atleta e do clube se consubstancia no que a lei esportiva denomina como contrato especial de trabalho desportivo, sendo assim definida justamente por características próprias, como como duração por prazo determinado e jornada diferenciada considerando período de concentração pré jogo, treinamentos, calendário da competição, entre outras especificidades como a imposição de cláusulas penais. Ou seja, a PEC só alcançará a relação de trabalho desportiva se assim expressamente for estabelecido, no mais, segue valendo as previsões das legislações vigentes, sem afetar a distinta relação do atleta empregado e clube empregador", acrescenta Ana Mizutori.

A PEC obteve as 171 assinaturas necessárias para tramitar no Congresso Nacional. Embora já tenha conseguido reunir o apoio dos deputados para ser formalmente apresentada, a proposta ainda precisa passar por diversas etapas legislativas antes de se tornar uma realidade.

Agora, a PEC precisará passar pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), por uma comissão especial e, por fim, ser votada em Plenário. Para ser aprovada, ela precisará de 308 votos, três quintos da Casa. Se isso acontecer, o texto será enviado ao Senado Federal, que também precisará aprovar em Plenário com três quintos dos senadores.

Entenda a proposta