Por confusão na Copa do Brasil, Atlético pode perder mando no Brasileiro

Punição seria cumprida no Campeonato Brasileiro deste ano?

Num cenário em que o Atlético-MG fosse punido pelo STJD com a perda do mando de campo, os especialistas entendem que a pena poderia ser cumprida já no Campeonato Brasileiro deste ano, mas que isso tenderia a não acontecer em razão do tempo.

"A punição imposta deve ser cumprida em competições da CBF. Poderia ser cumprida no Brasileirão deste ano, conforme art. 171 do CBJD, mas é difícil que a denúncia e o julgamento ocorram a tempo", afirma Carlos Henrique Ramos.

"Essa punição é aplicada na Copa do Brasil do ano que vem, em regra. Mas o tribunal pode determinar a aplicação da pena no Campeonato Brasileiro, mas isso precisa ser dito de forma explícita pelo tribunal", completa a advogada Fernanda Soares.

Importante explicar que a Procuradoria do STJD deve se basear na súmula da partida e também em outros tipos de provas para formalizar uma denúncia contra o Atlético-MG.

Como começou a confusão