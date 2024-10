Estado e esporte precisam atuar juntos no combate à violência

- Além disso, claro que sim, também se aplicam ao torcedor-agressor toda a lista de crimes prevista no nosso ordenamento, como crime de ameaça, de agressão.

Então, o poder público tem que garantir a segurança de todos e punir com rigor, de acordo com as leis, aqueles que troca festa por briga.

Papel do Esporte

O esporte também tem responsabilidade no combate à violência.

- O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, fala das responsabilidades de clubes e entidades esportivas na proteção do espetáculo;

- A Lei Geral do Esporte fala em responsabilidade em um raio de até 5 km do local do evento esportivo;