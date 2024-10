Palmeiras não deve ser punido por briga de torcida, mas clube precisa agir

"O Palmeiras não deve ser punido pelo lamentável episódio. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) prevê responsabilidade do clube por atos dos seus torcedores, mas esta responsabilidade é limitada ao ocorrido dentro do estádio e em seu entorno nos dias das partidas. Ainda que consideremos que o Tribunal tenha decidido recentemente que o conceito de 'entorno' é um pouco mais amplo do que era considerado anteriormente (com a condenação do Sport em um episódio também lamentável ocorrido a quase 8km do estádio), não acredito em possibilidade de atribuir responsabilidade ao Palmeiras pelo que ocorreu", explica.

A advogada Roberta Codignoto, especialista em conformidade, ressaltou que os clubes devem implementar um trabalho sério e adequado de enfrentamento e combate à violência.

"As discussões sobre integridade no esporte não dizem respeito somente aos aspectos de compliance, ou seja, conformidade de processos, mitigação de riscos, etc. É algo muito maior, que permeia a atuação de dirigentes, o comportamento dos atletas e todo o trabalho propositivo que um clube pode fazer dos portões para fora, como costumo dizer. Portanto, o clube envolvido em um episódio como o que vimos, não pode lavar suas mãos e culpar a falta de educação das pessoas, ou a falta de segurança pública. Deve assumir responsabilidade e trabalhar num programa sério de enfrentamento, que combine medidas de educação e de aplicação de consequências, necessárias para reforçar a mensagem de que atos de violência não serão mais tolerados", afirma.

"A comunicação clara e efetiva de que o clube não quer torcedores assim seria a primeira medida dentro dessa agenda. O custo de não agir é bem alto, como que vimos, e será preciso um enfrentamento rápido e adequado, para que esse episódio não seja mais um na triste história de violência de torcidas em nosso país", acrescenta a advogada.

Cabe destacar que o Palmeiras é rompido com as torcidas organizadas. Em setembro do ano passado, a presidente do clube, Leila Pereira, obteve uma medida protetiva contra três membros da Mancha Verde por ameaças sofridas de perfis fakes durante uma live nas redes sociais.

Entenda a confusão