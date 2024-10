Lei Geral do Esporte exige documento para manter menor em alojamento

§ 14. Somente poderá manter alojamento para os atletas em formação a organização esportiva formadora certificada na forma do § 2º deste artigo.

Documento não é privilégio de grandes clubes

Enquanto tradicionais clubes do futebol brasileiro não possuem o certificado, outros recém-criados e considerados de "menor expressão" já possuem o CCF. Um desses exemplos é o Ibrachina FC, que inclusive já obteve a renovação do documento junto à CBF.

Fundado em 2020 a partir de um projeto social, o clube vem se destacando em torneios de base em São Paulo e possui o certificado desde o meio do ano passado.

"A importância do certificado de clube formador é garantir os direitos do clube e do atleta. Mas muito mais do que isso, é dar dignidade e estrutura para que a formação do atleta seja adequada. Se vamos ter um futuro melhor, precisamos olhar com mais atenção na formação desses meninos, visando sempre formar um cidadão do bem que com certeza irá retribuir para nossa sociedade", afirma Henrique Law, presidente do Ibrachina FC.

A sede do Ibrachina FC está localizada no bairro da Mooca, na Zona Leste de São Paulo. O clube conta com uma estrutura que atende jovens das categorias sub-15, sub-17 e sub-20, além de crianças das comunidades de Heliópolis e São Mateus.