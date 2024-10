Jogadoras nocauteiam política de direitos humanos da FIFA. Homens silenciam

No espectro do Direito do Trabalho, como bem trouxe o amigo e colunista do Lei em Campo Rafael Teixeira, "o protesto escrito das desportistas trabalhadoras prestigia a Convenção (CV) n. 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) (não discriminação em razão de gênero no trabalho), CV n. 100 da OIT (isonomia salarial independente do gênero), CV n. 122 (política de emprego), e outras várias sobre o direito a um meio ambiente do trabalho equilibrado, a incluir a parte interna e externa em contato com a natureza (CV n. 115 proteção contra radiações, CV n. 148 ambiente de trabalho, CV n. 162 sobre a proteção contra o amianto, CV n. 187 saúde e segurança no trabalho, dentre outras). Estas CVs da OIT são reforçadas pelos Tratados de Formação da União Europeia (TUE), de Funcionamento da União Europeia (TFUE) e a Carta de Direito Fundamentais da União Europeia (CDFUE)."

A verdade é que o mundo exige hoje de todos, inclusive das entidades esportivas uma política ativa, ou seja, de proteção de direitos humanos. A postura passiva, de apenas respeitar direitos humanos já é muito pouco.

É nessa permanente contradição que a Fifa insiste em ficar.

Esporte não se afasta do direito e o direito tem como base a proteção de direitos humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos, tratados internacionais e os próprios regramentos internos da Fifa reforçam esse compromisso inegociável.

Basta dar uma olhada no estatuto da entidade, a "constituição" do movimento privado do futebol.

No art 4. 2, a entidade se declara neutra em matéria política e religiosa (tentando proteger a utopia da neutralidade esportiva). Mas complementa escrevendo que exceções se darão em casos que dizerem respeito aos objetivos estatutários da Fifa.