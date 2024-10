Goiás quer anulação de partida contra América-MG, mas não deve ter sucesso

O Goiás informou, na tarde desta sexta-feira (18), que entrou com um pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para anular a partida contra o América-MG, disputada em Belo Horizonte, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino alega que houve "erro de direito" cometido pelo árbitro Caio Max Vieira.

A reclamação do Goiás se refere ao gol anulado de Ángelo Rodríguez, já nos minutos finais da partida. No lance, a bola toca no árbitro, mas não muda de posse. Na sequência, o atacante esmeraldino balança as redes para o que seria um 3 a 2 no placar.

Em um primeiro momento, Caio Max Vieira nada marcou e, a princípio, validou o gol. Porém, voltou atrás após o árbitro de vídeo (VAR) recomendar a revisão.