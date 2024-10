Depois do "Caso Diarra", FIFA irá mudar regra sobre transferência de atleta

Andrei Kampff, advogado especializado em direito desportivo, diz que a decisão da Corte Europeia é clara e que o grande desafio é entender e respeitar os direitos dos jogadores sem abrir mão da economia dos clubes e da estabilidade contratual.

"A decisão do Tribunal Europeu foi bem clara ao dizer que a FIFA não pode limitar o direito de trabalho de um atleta. Isso gerou uma irritação no sistema do futebol e obrigará a FIFA a abrir um diálogo com todas as partes interessadas sobre o art. 17 do RSTP. O desafio é entender e respeitar os direitos do trabalhador da bola, tentando proteger a economia dos clubes e a estabilidade contratual", afirma.

O advogado Matheus Laupman avalia que a decisão da FIFA de adaptar suas regras de transferências é um marco do Direito Desportivo e pode abrir caminho para outras mudanças.

"Trata-se de um novo marco do Direito Desportivo, e principalmente do registro e transferência de atletas. Traçando um breve paralelo futuro, vejo que tal ação fará a FIFA identificar outras regras que podem ser consideradas possíveis violações da livre circulação e do direito de concorrência europeu. Por fim, entendo que as novas regras podem trazer mais flexibilidade aos atletas", analisa o especialista em direito desportivo.

Entenda o caso

Diarra rescindiu seu contrato com o Lokomotiv Moscou, da Rússia, em 2014, e a Corte Arbitral do Esporte (CAS) o condenou a pagar 10,5 milhões de euros como compensação. O meia ficou sem clube por meses, até chegar a um acordo com o Charleroi, da Bélgica, que recuou após ser obrigado a pagar o valor de indenização aos russos.