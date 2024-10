STF deve julgar hoje liminar que define futuro da CBF e do esporte

Isso é importante para entender o posicionamento da corte maior do país sobre os limites da autonomia esportiva que traz o artigo 217 da Constituição Federal. A decisão do STF vai firmar jurisprudência e trará reflexos em todas as entidades esportivas.

Por isso que o tema é tratado em Ação Direta de Inconstitucional, a ADI 7580 e está na pauta pela oitava vez no Supremo.

Atrasar a votação mais uma vez traria mais uma derrota para o esporte que precisa ter essa definição do Supremo para entender limites e ter mais segurança jurídica. Além disso, protelaria ainda mais uma indefinição na CBF, o que tem provocado uma instabilidade na entidade.

O caso em análise diz respeito diretamente a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que teve a eleição de 2022 viabilizada depois que a entidade assinou com o Ministério Público do RJ um Termo de Ajustamento de Conduta. Esse TAC encerrou uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) e aprovou uma reforma estatutária.

Na eleição, a chapa encabeçada por Ednaldo Rodrigues, com o voto de 26 federações, cumprindo os termos do acordo.

Acontece, que provocado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou ilegítima a intervenção do MP-RJ e extinguiu a ação, anulou o TAC, a eleição e afastou o presidente, nomeando um interventor, o então presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) José Perdiz.