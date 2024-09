Congresso que aprovou Bets e não regulamentou, agora está "assustado"

Veja:

Uma atividade legalizada, mas SEM fiscalização e SEM regulamentação.

Qual o prejuízo para a saúde? O que precisa ser feito para mitigar danos?

Quem vai operar nessa indústria bilionária? Como proteger a integridade do esporte e a conformidade do negócio?

Ninguém pareceu preocupado com essas e outras tantas respostas necessárias para permitir que as Bets brasileiras fossem constituídas, uma vez que as Bets internacionais já operavam por aqui com dinheiro de brasileiros.

Não se preocuparam, tanto que esperaram quase seis anos, SEIS ANOS, para regulamentar, todo o governo Bolsonaro e um ano do governo Lula.