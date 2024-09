SAF e Fair Play financeiro vão melhorar futebol no Brasil? Evento debaterá

Na próxima semana, o Comitê Olímpico do Brasil promoverá a COB Expo 2024. A segunda edição da principal feira do esporte olímpico brasileiro será realizada entre os dias 24 e 29 de setembro, no espaço Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo.

No dia 27, o evento terá uma programação dedicada ao direito desportivo. Grandes nomes da área se reunirão para discutir temas atuais e importantes, como apostas esportivas, manipulação de resultados, SAF e segurança no esporte.

O painel "SAF e seus reflexos jurídicos", das 15h às 16h30, contará com as participações ilustres de três grandes magistrados: Alexandre Ramos, ministro do TST; Ana Paula Lockeman, desembargadora do TRT da 15ª Região; e Sérgio Pinto Martins, ministro do TST. Também farão parte da discussão Mariana Barreiras, auditora do STJD; Sarah Hakim, membro do comitê de combate à discriminação da FPF e vice-diretora da Escola Superior da Advocacia da OAB-SP; e Terence Zveiter, presidente da ANDD.