COB organiza feira interativa com debates sobre direito e gestão no esporte

Além da parte das interações, o COB Expo 2024 reunirá uma gama de especialistas para debater temas atuais do esporte.

No dia 27 de setembro, a programação da COB Expo 2024 será voltada para a área do direito desportivo. Logo cedo, o Ibrachina FC será palco do painel "Clube Formador com certificação da CBF e FPF - desafios, oportunidades e perspectivas", com participação de Henrique Law, presidente do clube, e do Ministro Guilherme Caputo, do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

"Nós, do Ibrachina, acreditamos que todo avanço no esporte e na vida vem através do conhecimento. Um evento como esse do COB é uma fonte de conhecimento. Um espaço no qual a academia, especialistas e o mundo do esporte estarão juntos para trocar reflexões e avançar em políticas de boas práticas para o esporte", pontua Henrique Law.

Na sequência, Paulo Feuz, vice-presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo (ANDD); Ana Paula Oliveira, instrutora técnica de arbitragem da FIFA e Conmebol; Luís Otávio Veríssimo Teixeira, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD); e Luciano Andrade, do STJD; debaterão as "Leis de Regulamentação e Prevenção à Manipulação Esportiva".

"O COB Expo 2024 é sem dúvida o maior evento de exposição do esporte brasileiro que além dos estandes e com atividades interativas, terão diversos palestrantes. Destacamos o dia 27 onde a ANDD e o Ibrachina preparam três palestras especiais que tratarão de temas interessantes tais como: apostas esportivas, SAF e segurança no esporte. Sugiro que confiram a programação no site, e vocês terão a dimensão do evento", ressalta Paulo Feuz.

Das 11h30 às 14h, o evento sediará o julgamento itinerante do Pleno do STJD, a última instância da Justiça Desportiva nacional.