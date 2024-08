Quando uma regra de Direitos Humanos devolveu a medalha a uma corredora

O esporte não se separa de direitos humanos, assim como o movimento jurídico privado do esporte do direito. E isso tem ficado cada vez mais evidente, a partir de decisões do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e de tribunais estatais, que estão obrigando esporte a se autorregular. O caso de uma atleta russa que teve sua medalha no Mundial devolvida é um belo exemplo disso.

O caso surgiu quando a Federação Internacional de Atletismo (" IAAF ") decidiu realizar em agosto de 2015 um teste da amostra de urina coletada da atleta russa Tatyana Andrianova no Campeonato Mundial lá de 2005. Com a nova análise do exame, a IAAF acusou a atleta de cometer uma suposta violação das regras antidoping.

A suspensão estabelecida pelo tribunal da IAAF foi de dois anos, de setembro de 2015 a setembro de 2017. E, mais, a atleta ainda perderia sua medalha de bronze conquistada no Mundial de 2005.