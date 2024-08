Contrariando Coubertain, Esporte e Estado estão conversando cada vez mais

Vamos lá, de maneira bem objetiva.

Direitos Humanos

A Lei 14597/23, nova Lei Geral do Esporte, apresenta avanços importantes na área de direitos humanos, apesar do veto a criação da Anesporte (mas isso é assunto para outra coluna). Reforça compromisso do estado de proteger direitos humanos, avançar na igualdade e combater toda forma de discriminação.

Esse sempre foi um papel do estado, proteger a sociedade e o indivíduo. Declaração Universal de Direitos Humanos, tratados internacionais de DH, Constituição Federais e leis ordinárias, como as leis do esporte tem como pilares a proteção da dignidade da pessoa humana e o combate ao preconceito.

O que acontece é que o esporte historicamente deixava o estado sozinho nessa luta. Pressionado por coletivos globais, por decisões de tribunais estatais e pelo kovimento de atletas, o esporte se viu obrigado a avançar em um compromisso que sempre foi dele. Esporte abraça e não afasta.

Entendendo que direitos humanos são elementos intrínsecos ao esporte, nos últimos anos a autorregulação (documentos privados do esporte, como estatutos e códigos de conduta) tem colocado mais cláusulas de proteção a direitos humanos nos seus regulamentos.