Clube do futebol paulista alia futebol e educação com atletas de base

"Nosso clube nasce de um projeto social. Em função disso, tomamos todos os caminhos necessários para preparar o atleta para o esporte e para a vida. O conhecimento de inglês é algo que entendemos como importante dentro desse compromisso educacional que a legislação traz", afirma Henrique Law, presidente do Ibrachina.

A educação fornece aos atletas de base uma base sólida de conhecimentos e valores que são essenciais para a vida adulta. Muitos desses jovens começam suas trajetórias no futebol muito cedo, e enquanto alguns chegam ao estrelato, outros acabam tomando caminhos diferentes. Ter uma boa formação educacional garante que, mesmo que o sonho de se tornar jogador profissional não se realize, eles estarão preparados para explorar outras oportunidades.

"Quando um clube de formação desportiva amplia o suporte aos seus atletas para além do esporte em si, permite maiores oportunidades, sendo nesse caso um apoio para transferências internacionais, facilitando a adaptação cultural, a comunicação, adaptação e a interação com treinadores, colegas de equipe e a mídia. A implementação de cursos de inglês para atletas em formação desportiva pode despertar, ainda, maiores oportunidades, desde comerciais, marketing, o contato com o público e o engajamento em mídias sociais, somando também na inserção em outros cargos na cadeia esportiva, como gestão, administração", afirma a advogada desportiva Ana Mizutori.

"Além disso, há que se considerar o aspecto da formação desportiva, o qual teve a sua acepção ampliada pela Lei Geral do Esporte, onde o fornecimento de preparo e ensino de outros idiomas aos atletas em formação desportiva potencializa a sua educação e o seu desenvolvimento pessoal, de forma que estes não se limitam ao aperfeiçoamento técnico-esportivo, permitindo contribuir com uma formação sólida em todos os momentos de sua carreira. A capacitação de atletas em formação desportivas em idiomas estrangeiros aumenta o acesso a recursos de estudos, como manuais, artigos científicos, conferências sobre os esportes, e ampliando a gama de informações e conteúdo de desenvolvimento na área, assim como facilita a construção de rede de contatos globais, que se apresenta como um diferencial na progressão de sua carreira", acrescenta.

Com essa iniciativa, o Ibrachina FC não só fortalece sua posição como um dos principais clubes formadores de talentos no futebol brasileiro, mas também reafirma a importância de uma educação de qualidade na construção de carreiras esportivas de sucesso. Ao unir educação e esporte, o clube paulistano prova que o caminho para o estrelato no futebol pode e deve ser trilhado com conhecimento e preparação, dentro e fora dos gramados.

