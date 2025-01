Savinho evita vexame, mas City fica no caminho do Real Madrid ou Bayern

A entrada de Savinho na virada do primeiro para o segundo tempo acabou ajudando o Manchester City a sair do buraco e evitar o maior vexame da história do clube desde que foi comprado por Abu Dhabi, há quase duas décadas.

Com a vitória por 3 a 1 sobre o Brugge, de virada, o City se classificou para a repescagem da Liga dos Campeões da Europa. Se não vencesse, teria sido eliminado logo na fase de liga. Aliás, foi uma grande sacada da Uefa este novo regulamento, muito melhor do que aquela fase de grupos que estava cada vez mais modorrenta. Foram oito rodadas cheias de clássicos e com um último dia emocionante e 18 partidas simultâneas.

O primeiro tempo do Manchester City foi pífio. Ficou rodando a bola na frente da área do Brugge, mas sem finalizar - apesar dos 75% de posse de bola. 'É quando o Guardiolismo se confunde mesmo com o Dinizismo, em suas piores versões. O time belga jogou direitinho, contra atacou três vezes com perigo e, em uma destas arrancadas, fez o gol.