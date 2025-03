Imbroglio e política podem inviabilizar SAF e decretar falência da Lusa

Porém, foi deixada a margem para a interpretação de quem considera que as tais ressalvas do COF eram condicionantes da aprovação da SAF. Interpretação que não é compartilhada pelos investidores e pelo Jurídico do clube, que entendem que as ressalvas foram feitas, explicadas, respondidas (algumas atendidas e outras, não) e que as aprovações feitas por Conselho e, depois, Assembleia, não teriam ficado reféns de uma aprovação por parte do COF - que, repito, é um conselho apenas consultivo.

"As ressalvas não foram atendidas", disse a esta coluna o presidente do COF, José Gonçalvez Ribeiro. "O Conselho aprovou o parecer do COF, e teriam de fazer alteração das 14 sugestões. O contrato (com a SAF) não deveria ter sido assinado. Eles querem imputar para o COF uma responsabilização que não é do COF. O Conselho Deliberativo tinha o poder de aprovar sem essas alterações que nós pedimos, mas não o fez. É muito fácil (para os investidores) dizer agora que 'alteraram o que foi possível".

Para que a votação da Assembleia seja, portanto, homologada por Marcos Lico, seria necessário o OK por parte do COF, presidido por Ribeiro. E aí mora o impasse. A "dobradinha" de dirigentes, ambos desafetos do atual presidente do clube, Antônio Carlos Castanheira, não parece disposta a mudar qualquer coisa para que o problema seja destravado.

"O COF deu o parecer, o Conselho Deliberou e Assembleia decidiram. Caberia à diretoria apresentar nova solicitação aos órgãos, o que ela não fez. O COF não tem o que validar agora, porque (as ressalvas) não foram objetos de discussão e não foram atendidas na integridade. Nós estamos abertos. Ninguém quer prejudicar a Portuguesa", fala José Gonçalves.

"Os senhores Marcos Lico e José Gonçalves estão fazendo de tudo para bloquear o processo", afirma Alex Bourgeois, o CEO da Lusa SAF. "Nós não podemos continuar colocando dinheiro sem ter a posse, e a Federação Paulista não nos permite registrar a SAF sem que isso seja resolvido. Se não for resolvido, vamos pular fora. E se a gente sair, como a associação está em recuperação judicial, a consequência será a falência da Portuguesa", avisa Bourgeois. "O senhor José Gonçalves está brincando de política."

Há três principais pontos de divergência entre as tais ressalvas do COF e o ponto de vista dos investidores.