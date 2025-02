Sorteio da Champions League dilui campanhas brilhantes de Liverpool e Barça

As campanhas brilhantes de Liverpool e Barcelona na inédita "fase de liga" da Champions League, a fase que substituiu os grupos, serviram para quase nada. É o que se viu após o sorteio desta sexta de manhã, que definiu os confrontos de oitavas de final e também sorteou os mandos de campo nas quartas de final e semifinais do principal torneio de clubes da Europa.

O Liverpool vai enfrentar o PSG - e aqui não haveria muito o que fazer, a culpa é do Paris, que fez uma campanha muito fraca na fase de liga. Mas, se passar, o Liverpool terá de decidir fora de casa a partida de quartas de final. E atenção! Talvez o adversário seja o Brugge, que passou com a 24a e pior campanha para a repescagem. Ou seja, podemos ter um duelo entre o número 1 e o número 24 da fase de liga, com o 24 tendo a vantagem de decidir em casa. O Liverpool fez 21 pontos nas oito rodadas de "quase todos contra quase todos", enquanto o Brugge fez 11, praticamente a metade. Se não for o Brugge, será o Aston Villa, que fez a oitava melhor campanha e igualmente não mereceria o direito de decidir em casa contra o Liverpool.

O Barcelona, segunda melhor campanha, foi mais prejudicado ainda. Terá de decidir fora de casa tanto as quartas de final quanto as semifinais. Projetando a chave, a volta do Barça a uma final de Champions possivelmente passará pela Alemanha, tendo de decidir fora de casa contra o atual vice-campeão, Borussia Dortmund e sua muralha amarela, nas quartas, e contra talvez o Bayern de Munique nas semis.