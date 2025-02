Palmeiras fez plano correto no Paulista! Não tem vexame nem vergonha

Usou as cinco primeiras rodadas para mesclar o time. Naturalmente, os resultados flutuaram. A partir da sexta rodada, passou a usar mais vezes o time titular. A partir daí, ganhou três jogos e empatou três. Dois dos empates foram clássicos e um deles foi o resultado anormal e super criticável, o 1 a 1 com o Água Santa. Foram cinco vitórias, cinco empates e uma derrota. Tudo muito natural para um time que voltou de férias há um mês e meio e que tem mais nove meses e meio de jogos (todos eles mais importantes) pela frente.

Classificação e jogos Paulista

Mas a torcida faz protesto de silêncio. Xinga Abel. Xinga Leila. E uma parte apaixonada da mídia usa palavras como vexame e vergonha para classificar a possível eliminação no Paulista. Uma eliminação que pode ainda não acontecer, diga-se. Mas, mesmo que aconteça, terá sido totalmente acidental. Não é normal que dois times de Série C do futebol brasileiro façam a campanha que fizeram - me refiro, claro, a São Bernardo e Ponte Preta. O normal seria o Palmeiras entrar, assim como entrarão São Paulo e Santos, mesmo com menos pontos e muito menos planejamento e futebol.

Desde que o formato atual foi adotado pela Federação Paulista foi adotado, em 2017, sabem quantos times chegaram a 20 pontos e não passaram para as quartas de final? Só um. Foi o São Bernardo no ano passado, que fez 21 pontos e ficou atrás de São Paulo e Novorizontino, com 22. Ninguém chamou de vexame. Pelo contrário, ao final do campeonato, o técnico Márcio Zanardi era cotado para voos maiores. Fora este caso do São Bernardo, sempre os 20 pontos que o Palmeiras tem hoje foram suficientes para a classificação.

Não tem vexame. Não tem vergonha. O que tem é gente querendo tripudiar. E gente querendo lacrar.

O Palmeiras poderia ter um elenco mais farto, considerando as vendas que fez e a saída de jogadores? Poderia, sim. Ainda pode. Aí que está. Ainda pode. Tem uma semana de janela e ainda tem o período que se abre em junho. Futebol não se faz com o fígado. O dinheiro dos clubes não pode ser mais rasgado, como sempre foi. É impressionante que passemos dos pedidos de responsabilidade para os pedidos de irresponsabilidade em um estalar de dedos, por causa de um tropeço ou uma eliminação.

De repente, o errado vira certo. E o certo vira errado. Muda-se o conceito em função da cor da camisa. Não dá!