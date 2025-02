Firmino tem impasse na Arábia, e decisão sobre volta ao Brasil pode demorar

Julio Gomes escreveu a biografia de Roberto Firmino, lançada na Inglaterra no final de 2023, e na mesma época viu a torcida do Corinthians criar um movimento pela contratação do jogador. Firmino gostou da ideia inicialmente. No entanto, a família ponderou que não queria passar os mesmos episódios de ameaças que o atacante Willian e sua família receberam quando o jogador retornou ao Alvinegro no ano anterior.

"A família ficou muito assustada com o que aconteceu com William no retorno ao Brasil e as ameaças recebidas pelas redes sociais. Então, por um lado, Firmino tem a família estabilizada por lá (ele tem quatro filhas) e um contrato muito vultuoso até o meio de 2026. Mas, por outro lado, ele vê que a geração toda dele voltou - Neymar, Oscar, Lucas - e ainda tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo pela seleção. E ele sabe que o único jeito disso acontecer é voltar para o Brasil", acrescentou.

Firmino tem mercado em clubes menores da Europa, mas lado competitivo pode pesar por retorno. Jogadores que atuam no futebol brasileiro ganharam espaço nas convocações de Dorival Júnior, e o retorno à seleção segue como um objetivo do atacante. A decisão será tomada com calma e deve se estender até o meio do ano.

"Por enquanto, é uma situação de impasse, com muitas interrogações no ar e é difícil imaginar que uma decisão tão abrupta, de voltar ao Brasil, seja feita ainda na atual janela de transferências. Em junho, já seria outra coisa, outra situação", concluiu.

Somando as duas últimas temporadas pelo Al-Ahli, Firmino tem 18 gols e 13 assistências em 59 jogos.

Firmino pode gerar dérbi fora de campo

Firmino era torcedor do Corinthians na infância e ficou animado com a possibilidade de defender o clube um dia. No final do ano passado, o jogador chegou a dizer que torce e ora pelo Alvinegro.