Vitor Roque é golaço do Palmeiras e mostra que calma é melhor que pressa

Aqui neste espaço ou em minha outra tribuna, no Bandsports, eu sempre disse que estávamos em pré-temporada. Que o plano do Palmeiras tinha sentido. E que era necessário esperar a estreia de Paulinho e movimentações certeiras da diretoria. Não adianta contratar por contratar. É necessário investir em jogadores que façam sentido para a instituição. Futebol é negócio, a paixão fica para as arquibancadas - ou, nos dias de hoje, microfones.

Era melhor ouvir a chiadeira e sair gastando em jogadores discutíveis, como Andreas Pereira? Ou fazer um negócio muito mais certeiro, como é o caso de Vitor Roque? O que fez falta para o Palmeiras nos últimos anos? Gols. Jogadores de ataque de confiança, de garantias. Pois aí estão, Paulinho e Vitor Roque. Um de 24 anos e outro de 19. Jogadores de nível de seleção brasileira, que podem perfeitamente chegar à Copa do Mundo, com potencial de futuro e até de revenda.

O Palmeiras construiu orçamento com uma base extremamente bem gerenciada por João Paulo Sampaio, vendeu bem e comprou bem. É assim que se faz no futebol. Não com gritaria, mas com competência. Tem que ter calma e objetividade, é muito melhor do que fazer as coisas com a pressa que rege os humores no futebol.