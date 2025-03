Real Madrid, como sempre, dá um jeito e vence um dérbi sem sal na Champions

No segundo tempo, o Atlético estava melhor e havia tido uma boa chance para a virada, mas aí veio a jogada de Brahim dentro da área. O meia substituiu Bellingham e fez uma grande partida. No lance do gol, dois dribles curtos deixaram Gimenez sentado no chão e precederam o chute cruzado para superar Oblak. Em uma partida em que Mbappé e Vini jogaram mal, sobrou para os outros dois jogadores do ataque decidirem. Com 2 a 1 no placar e Modric em campo, o Real Madrid teve seus melhores minutos. O Atlético não conseguiu reagir e teve atuações fracas de jogadores importantes, como De Paul e o filhinho Simeone.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Em sete partidas até hoje entre eles pela Champions, o Atlético venceu só uma vez e ainda foi uma vitória inútil, que acabou em eliminação. Foram quatro duelos de mata-mata e finais, e nas quatro o Real se deu bem. Para evitar a quinta decepção, todas elas na era Simeone, o Atlético vai ter de jogar com mais coragem do que jogou hoje no Bernabéu.