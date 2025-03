Alisson faz jogo monstruoso em Paris e protagoniza milagre do Liverpool

Esta é a magia do futebol. Um time joga melhor, o outro ganha. Quantas vezes não vimos isso? O gol de Eliiott, que havia entrado em campo no lugar de Salah 45 segundos antes, era uma bola defensável por Donnarumma, goleiro da Itália e do PSG. Do outro lado, Alisson fez defesas em bolas indefensáveis.

No total, foram 27 finalizações do PSG e apenas 2 do Liverpool, 70% de posse de bola para o time da casa, 13 a 2 em escanteios. Segundo a inteligência artificial do Sofascore, o placar do jogo, pelos "gols esperados" (em função do volume e chances criadas), deveria ter sido 1,70 a 0,13 para o PSG. Mas o que fica é o 0 a 1 mesmo.

O Liverpool vai para Anfield com uma vantagem enorme. Difícil imaginar mais um jogo tão ruim do atual líder e virtual campeão inglês e está desenhada uma partida de quartas de final contra o Aston Villa que abriu vantagem importante contra o Brugge. Quem corneta Alisson deveria ver mais jogos.