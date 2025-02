Após dispensar Neymar, Jorge Jesus vive crise, goleada e vê Liga escapar

Acelerem a fita. Chegamos a janeiro desde ano, um mês e meio atrás. E Justamente outra lesão de Mitrovic mudou a temporada do Al Hilal. O sérvio se machucou em um jogo da Copa do Rei Saudita, contra o Al Ittihad - o time de Benzema, que se classificaria nos pênaltis. A partida foi a primeira de 2025, após a pausa de inverno, e foi ali que Jorge Jesus decidiu não inscrever Neymar para a segunda metade da temporada.

Na Liga Saudita, há um limite de dez estrangeiros em campo, sendo que pelo menos dois deles precisam ser jogadores sub-21. No caso do Al Hilal, os estrangeiros mais velhos eram (e são): o goleiro marroquino Bounou; o zagueiro senegalês Koulibaly; os laterais Cancelo, que é português, e Renan Lodi; o volante português Rubem Neves, o meia sérvio Milinkovic-Savic, além de Malcom e Mitrovic. Todos muito bons jogadores e encaixados no sistema.

Quem seria deixado de fora para a inscrição de Neymar? Jorge Jesus disse que Neymar não conseguia acompanhar o ritmo dos treinos, pela recuperação física lenta que teve. Hoje, vendo o que ele tem feito no Santos, é compreensível que o técnico tenha enxergado o que enxergou. Mas faltou a JJ uma visão um pouquinho mais ampla do que poderia ser a temporada. O Al Hilal, já naquelas alturas, não estava sobrando tanto quanto na temporada passada. O fim de 2024 tinha sido marcado por uma derrota surpreendente (para o pequeno Khaleej) e algumas vitórias mais apertadas do que o normal. O Al ittihad estava juntinho na tabela. Ou seja, não havia, em 24/25, a mesma sobra que todos viram em 23/24.

Se qualquer jogador de ataque se machucasse, haveria problemas e Neymar poderia, sim, ser importante. E logo veio a lesão do mais importante deles, Mitrovic, um atacante que arrancou várias vitórias na marra para o Al Hilal.

Desde a dispensa de Neymar e a lesão de Mitrovic, o Al Hilal ganhou quatro jogos, empatou dois e perdeu dois - deixou dez pontos pelo caminho. Nas últimas cinco partidas pela Liga Saudita, conseguiu só uma vitória. E, neste sábado, veio o pior momento de todos: uma goleada por 4 a 1 para o Ittihad, de virada, com uma atuação soberba de Benzema.

No ano passado, Benzema não jogou absolutamente nada pelo Ittihad. Mas, nesta temporada, com a montagem de uma "república francesa" no clube, ele voltou a brilhar demais. Tem 16 gols no campeonato e divide a artilharia com Cristiano Ronaldo. É impressionante como Benzema faz tudo certo no jogo, acerta as tomadas de decisões, os passes e, de quebra, deixa os gols dele.