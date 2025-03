Piti do São Paulo por data do Choque-Rei não condiz com tamanho do clube

O São Paulo está bravo porque terá de jogar segunda-feira contra o Palmeiras. Por que o jogo foi marcado para segunda? Pelo óbvio: tem show no Allianz sábado, a TV aberta prefere passar Corinthians x Santos (de Neymar) no domingo, então o Choque-Rei fica para segunda. Assim, o Palmeiras poderá jogar em seu gramado sintético e em seu Allianz Parque.

O argumento do São Paulo é incrivelmente raso. "O São Paulo Futebol Clube entende que partidas nobres e decisivas, como as semifinais do Campeonato Paulista, devem ser disputadas nos sábados e domingos". Puxa vida, então o jogo de ontem, contra o Novorizontino, não era nobre?

Todos sabemos que por trás disso está querer aproveitar o fato de o Palmeiras ter um show em seu estádio para não ter de jogar lá. Se fosse ao contrário, com show no Morumbi sábado e mando tricolor na semifinal, seria o São Paulo que pressionaria para ter o Choque-Rei disputado em uma segunda-feira. Ou terça ou sexta ou o que fosse. E aí quem encheria nossa paciência com mimimi seria o Palmeiras, outro especialista no tema.