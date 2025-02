Corinthians no Pacaembu gera situação inusitada e racha a torcida Lusa

Portuguesa e Corinthians se enfrentarão sábado pelo Paulistão, em jogo marcado para o novo Pacaembu. Será a volta da torcida corintiana ao estádio depois de 7 anos e os preços devem ser salgados, na casa de R$ 160 - ainda que seja provável que o Corinthians vá a campo com o time reserva, já que na semana que vem tem viagem longa pela Pré-Libertadores, os organizadores esperam casa cheia. Os detalhes da venda devem ser anunciados hoje.

Quem vai pagar o pato será a torcida mandante e uma situação sui generis será criada. A Portuguesa receberá uma carga de somente 2800 ingressos e que serão divididos em duas partes do estádio - 1400 em cada "esplanada". O que os novos administradores do Pacaembu chamam de Esplanada é o cantinho da arquibancada que ficava praticamente de frente ao antigo Tobogã, já bem longe do gramado. A torcida da Lusa estará, portanto, rachada em duas partes diferentes do estádio.

O Pacaembu não é, de fato, um estádio fácil para ser dividido entre torcidas. Há basicamente três grandes setores e as duas esplanadas. Como os organizadores esperam lotar o estádio de corintianos e faturar, não quiseram deixar um dos setores grandes com a Portuguesa - que foi o que aconteceu no clássico contra o São Paulo (que também foi a campo com time reserva). Naquela partida, pouco mais de 8 mil pessoas compareceram ao Pacaembu.