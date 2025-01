CEO do Pacaembu, Mancha, Petraglia: Quando agredir virou o novo normal?

Não é porque vende jogador por muito dinheiro, no entanto, que tem que gastar o mesmo dinheiro automaticamente comprando outros atletas. E olhem que o Palmeiras fez uma contratação de muito valor e que terá muito impacto - Paulinho, que estará pronto para jogar na parte da temporada que realmente importa. É de uma miopia terrível de parte da torcida do Palmeiras insultar quem está no comando do clube - importante ressaltar que outra parte do estádio vaiou as vaias.

Quando é que xingar o time virou algo normal? Sei lá. A origem possivelmente passe pelo brilhantismo de quem cunhou a seguinte aberração: "O torcedor paga ingresso e tem direito de xingar". E passa pelos tempos atuais. Tempos de falta total de respeito, em que todo mundo acha que pode agredir, gritar, apontar o dedo para todo mundo. O senhor Abel é vítima, mas faz muito disso também - com arbitragens, jornalistas, etc.

Na Arena athleticana, Mário Celso Petraglia, o presidente do clube, em condições delicadas de saúde, apareceu para ver o time empatar com o Cianorte. Ele não ia ao estádio havia quase um ano e estava no hospital durante quase todo o Brasileirão. Sem uma devida passagem de bastão, após anos de grande trabalho, o Athletico foi rebaixado no Brasileiro. Pagou o preço do excesso de centralização de poder exercido por Petraglia.

Torcedores xingaram o presidente na Arena. E o que ele fez? Mostrou o dedo do meio, com as duas mãos simultaneamente e muita vontade. Não é de se espantar, já que Petraglia sempre tratou torcedores de futebol como um mal necessário do negócio - e nunca fez questão de esconder isso.

Torcedores não deveriam estar xingando ninguém, mas vai fazer o quê? É parte da nossa má educação. São os sentimentos medievais que o futebol desperta, aqui e em qualquer lugar. Agora, um presidente fazer gestos obscenos para os torcedores? Isso é uma total falta de decoro. No Brasil, nos acostumamos nos últimos 10 ou 12 anos a esmagar certas liturgias.

Em tempos civilizados, um presidente de clube que fizesse isso seria afastado imediatamente do cargo. Hoje em dia, virou o novo normal. Os xingamentos, que antes ficavam restritos ao trânsito e aos estádios de futebol, hoje são entoados por presidentes da República, nos espaços de debate político, contra jornalistas em qualquer lugar e a qualquer hora, contra professores, na feira, no supermercado, no hospital, no meio da rua. Todo mundo se sente empoderado para xingar quem quiser.