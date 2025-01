Raphinha destrói o Real Madrid e brilha em um Barça que tem cara de Copas

O brasileiro merece um capítulo à parte. O Barcelona queria vendê-lo no começo da temporada, mas Raphinha não quis sair. E está fazendo a temporada da vida. Destruiu com o Real Madrid neste domingo, com assistência, dois gols e muita personalidade. Raphinha está fazendo uma temporada de nível bola de ouro. O problema para a seleção brasileira é que ele, assim como Vini Jr, se beneficia no clube por um sistema que faz aparecer sua velocidade e também a capacidade de finalização. Cabe a Dorival fazer o mesmo acontecer nos jogos do Brasil.

Na Champions League, o Barcelona está fazendo uma ótima fase de liga, vai se classificar diretamente para as oitavas de final e, acredito eu, ninguém vai querer enfrentá-lo. É difícil demais parar a turminha do ataque, e o Real Madrid pareceu um timeco em campo hoje. Uma bagunça incrível na defesa, ainda teve por 40 minutos um jogador a mais no segundo tempo e sequer conseguiu diminuir a goleada. O Madrid, ao contrário do Barça, tem mais cara de campeonato do que de copas nesta temporada.